Yaz sezonunun sonlarına yaklaşırken tatilini erteleyenler için AJET'ten müjde var. Türk Hava Yolları'na bağlı bölgesel havayolu şirketi AJET, uygun fiyatlı uçak bileti kampanyasını başlattı. Kampanya, 27-28 Ağustos tarihlerinde bilet alarak 16 Eylül 2024 - 27 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat etmek isteyenlere özel fırsatlar sunuyor.

Sadece 2 gün geçerli

AJET'in yeni kampanyası, tatilciler için büyük bir fırsat sunuyor. Biletler, 27-28 Ağustos 2024 tarihlerinde satın alınabilirken, kampanya kapsamında seyahat dönemi ise 16 Eylül 2024 ile 27 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu geniş tarih aralığı, tatilcilerin esnek seyahat planları yapabilmesine olanak tanıyor.

200 bin koltukta indirim

Kampanya kapsamında uçak bileti fiyatları, 590 TL'den başlayan rakamlarla satışa sunulacak. AJET, bu kampanya ile toplamda 200 bin koltukta indirim sağlayacak. Tatilciler, uygun fiyatlı biletlerle hem Türkiye içi hem de uluslararası destinasyonlarda seyahat etme şansı yakalayacak.

Avantajlı kampanya

AJET'in sunduğu bu kampanya, uygun fiyatlı bilet arayanlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Hem yaz sezonunu kaçıran hem de sonbahar ve kış tatilleri planlayan yolcular, bu fırsatla birlikte ekonomik bir şekilde seyahat etme imkanı bulacak. Ayrıca, kampanyanın geniş tarih aralığı, farklı seyahat ihtiyaçlarına hitap ediyor.

Kampanya şartları

Biletlerinizi AJET'in resmi web sitesi veya yetkili satış kanalları aracılığıyla satın alabilirsiniz. Kampanya detayları ve bilet satın alma işlemleri için AJET'in web sitesini ziyaret etmeniz yeterli. Bu fırsatları kaçırmamak için erken rezervasyon yapmanız önerilir.