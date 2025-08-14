Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) 24. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapan AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, 2001 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan siyasi yürüyüşün, millet iradesini güçlendirme hedefiyle 24 yıldır kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Erdem, partinin kuruluş sürecini hatırlatarak, “Aydınlığa açık, karanlığa kapalıyız; artık bugünden sonra Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözleriyle yola çıktıklarını ifade etti.

Demokrasinin önündeki tüm vesayet odaklarını ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Erdem, 27 Nisan e-muhtırasından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar birçok saldırıya karşı milletle omuz omuza mücadele ettiklerini söyledi. Erdem, “Biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik” anlayışıyla hizmet ürettiklerini dile getirdi.

Proje odaklı ve çözüm merkezli siyasetten taviz vermeden çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Erdem, terörün sona ermesiyle ülkenin hem maddi hem manevi olarak büyük kazanımlar elde edeceğini belirtti. Bu sürecin “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun en güçlü teminatı olduğunu ifade eden Erdem, “Çocuklarımıza barış, güven ve refah içinde bir gelecek bırakmak için gece gündüz çalışacağız” dedi.

Erdem, bugüne kadar davaya emek veren tüm partililere teşekkür eden Erdem, ebediyete irtihal eden dava arkadaşlarını rahmet ve minnetle andı.