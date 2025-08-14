Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılının ilk 7 ayında yürüttüğü kapsamlı çalışmalar sonucunda 2 bin 85 aranan kişiyi yakalayarak adalete teslim etti.

Emniyet birimlerinin farklı tarihlerde gerçekleştirdiği operasyonlarda, ifadeye yönelik araması bulunan 1.612 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan 473 kişi olmak üzere toplamda 2 bin 85 şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Hiçbir suçlunun sokaklarda rahatça dolaşmasına izin verilmeyecek. Kentimizin huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kesintisiz devam edecek” denildi.

Kütahya’da son aylarda hız kazanan operasyonların, kamu düzenini sağlama ve suçlulara göz açtırmama noktasında etkili olduğu vurgulandı.