AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 2 hafta önce düzenlediği "Gündem İzmir" basın toplantısında verdiği sözü yerine getirerek, iki sokak köpeğini sahiplendi. Başkan Saygılı, eşi Şahika Saygılı ile sokak hayvanlarına olan duyarlılığını bir kez daha gösterirken, İzmir'de yaşayan vatandaşlara da örnek olmayı amaçladığını belirtti.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile sahiplenmeyi duyuran Başkan Saygılı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine iki can dostumuzu sahiplenerek ailemize kattık. Zeytin ve Balım hayatımıza renk kattı, bu güzel adımın herkese örnek olmasını diliyorum. Bu ülkenin vatandaşı olarak can dostlarımızı sahiplenmek bizim için vefa borcudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine can dostlarımızı yaşatmak ile mükellefiz. Onları itlaf etmek gibi bir düşünce değil onları yaşatmak, sahiplenmek bizim başlıca insani değerlerimizdir. Bu mutluluğu yaşıyoruz. İmkanı olan her vatandaşımıza tavsiyem, can dostlarımızı sahiplenmeleridir. Onlar varsa bu dünya güzeldir."