AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Kemeraltı'nın UNESCO Dünya Tarihi Listesine girmesi için İzmir Valisi Köşger ve TARKEM yöneticileri ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çıkarma yapacak. Saygılı İZBB Başkanı Tunç Soyer'i de davet etmek için aradığını ancak Soyer'in telefonu açmadığını söyledi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 2 Ağustos Çarşamba günü (Yarın) Ankara gidiyor. Saygılı'nın Ankara'daki gündemi ise; Kemeraltı'nın UNESCO dünya tarihi listesine girmesi.

MASADA KEMERALTI VAR

Saygılı'nın Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yapacağı görüşmeye, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in yanı sıra; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başkanlığını yaptığı Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş (TARKEM) yöneticileri katılacak.



"SOYER TELEFONU AÇMADI"

Saygılı, yarın saat 15:00'de gerçekleştirilecek toplantıya ilişkin, İZBB Başkanı Soyer'i aradığını ancak Soyer'in telefonları açmadığını söyledi. Saygılı, "Ben Soyer'i de aradım, cevap vermedi. Kemeraltı'nın UNESCO Dünya Tarihi listesine girmesi için yapılacak Ankara ziyaretine ilişkin kendisini bilgilendirip, Ankara'ya davet edecektim. Fakat açmadı. TARKEM'in başkanı kim" diye sordu.