AK Parti Kula İlçe Teşkilatı, Kula'da ilçe başkanlığı aday adayları için temayül yoklaması düzenledi. Teşkilat binasında gerçekleştirilen etkinliğe, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Manisa Koordinatörü İbrahim Yurdunuseven ile AK Parti Manisa İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Teşkilat Başkanı Zafer Ekici de katıldı.

Etkinlikte, parti üyeleri ilçe başkanlığında görmek istedikleri isimler hakkında görüşlerini paylaştı. İbrahim Yurdunuseven, temayül yoklamalarının partinin demokrasi kültürü açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, üyelerin iradesinin aday belirleme sürecindeki etkisini vurguladı.

Zafer Ekici ise, parti içindeki birlik ve beraberliğin bu süreçlerde öne çıktığını ifade ederek, üyelerle iletişim kurmanın ve fikirlerini almanın önemini dile getirdi.