İzmir’de Roman yurttaşların yoğun yaşadığı Ege Mahallesi’ne dair Oda TV tarafından yapılan ve büyük tepki toplayan habere bir sert tepki de AK Parti önceki dönem Roman Milletvekili Cemal Bekle’den geldi. Oda TV'nin nefret dolu ifadelerle Roman toplumunu hedef alan haberine karşı sesini yükselten Bekle, haberde kullanılan "Murtaki Teksak-Erkeği hırsız, kadını fahişe" başlığı ve içeriğin asla kabul edilemez olduğunu belirtti.

Cemal Bekle: "Nefret Dili ve ayrımcılıkla mücadelede kararlıyız"

Cemal Bekle, ayrımcı ve nefret dolu söylemlerin toplumda yaratacağı tehlikelere dikkat çekerek, bu tür içeriklerin medya tarafından yayılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bekle, “Başlık ve kapağın değiştirilmesi yeterli değil. Oda TV’nin bu nefret söylemini tamamen yayından kaldırması gerekiyor” ifadelerini kullanarak, medya kurumlarını sorumluluğa davet etti. Bekle, bu tür söylemlerle mücadelede kararlı olduklarını ve ayrımcılıkla mücadelenin önemini bir kez daha hatırlattı.

Roman toplumuna yönelik bu yaklaşımı kınıyoruz

Cemal Bekle, Roman toplumunun sistematik olarak maruz kaldığı önyargılar ve ayrımcılığa karşı uzun yıllardır mücadele ettiklerini ifade ederek, “Bu nefret dolu yaklaşım, kimsenin hakkı da haddi de değildir. Medya mensupları, toplumun kırılgan kesimlerine yönelik daha sorumlu bir dil kullanmalı ve basın meslek ilkelerine sadık kalmalıdır” dedi.

Medya mensuplarına eğitim çağrısı

Ayrıca Bekle, medya mensuplarının nefret söylemi ve ayrımcılık konusunda eğitim alması gerektiğini belirterek, bu tür yayınların toplumdaki nefret algısını güçlendirdiğini söyledi. Bekle, Roman toplumunun kriminalize edilmesine karşı duyarlılık çağrısında bulundu ve bu tarz nefret söylemleriyle mücadelenin süreceğini vurguladı.