AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Kula’da esnaf ve hastane ziyaretlerinde bulundu. İlk olarak AK Parti Kula İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın ve partililer tarafından İlçe Teşkilatı’nda karşılanan Güneş, burada partililerle bir süre sohbet ederek, partinin ilçedeki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Hastalara geçmiş olsun dilekleri

Ziyaretine devam eden Güneş, Kula Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Güneş, acil şifalar diledi.

Esnafın taleplerini dinledi

Güneş’in Kula’daki temasları, esnaf ziyaretleriyle devam etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Güneş, onların istek ve sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

AK Parti Kula İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın, ziyareti sırasında Milletvekili Güneş’e çeşitli hediyeler takdim ederek teşekkür etti. Güneş’in programına AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özge Börekçi, Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Kuşen ve diğer parti yöneticileri katıldı.