Burcu Yanar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kent siyasetinde aktif rol alan siyasi partileri ziyaret ederek, 'ortak akıl' vurgusu yapmıştı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise bugün iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Saygılı'ya AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız eşlik etti.

Kemeraltı Egemenlik Binası'nda gerçekleştirilen ziyarete ilişkin açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Daha önce il başkanlığına yaptığımız ziyarete karşılık bugün İl Başkan yardımcımız, Grup Başkan Vekili ile beraber AK Parti İl Başkanımız Bilal Saygılı ziyarete geldi. İzmir'e dair çok şey konuştuk. Gelecekte beraber ortak çalışma yapacağımız konulardan bahsettik. Kendisine teşekkür ediyorum. Daha sonraki günlerde de görüşmelerimiz devam edecek. İzmir için hayırlı sonuçlar alacağız" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise, "Kendisinin daha önce il başkanlığımıza yapmış olduğu ziyaretin ardından iade-i ziyaret olarak geldik. Güzel bir ev sahipliği yaptı. Şehrimizin sorunları ve beraber hangi sorunları ele alarak çözümler getirme konusunda nasıl yardımımız olabilir konusunda karşılıklı, şehrimize layık, medeni bir şekilde görüşmeleri yaptık. Toplantımızı bitirdik ve şimdi de bakanımızın yanına gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Sorunlar ile ilgili süreç başlayacak

İzmir'in Basmane çukuru, İZBAN, 90 dakika gibi sorunlarına ilişkin çalışmalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Saygılı, "Beraber çalışıp Ankara'da bakanlıklarımıza giderken elimizde dosyalarımız hazır bir şekilde olması için ekip çalışması yapacağız. Birlikte Ankara'ya gidebiliriz neden olmasın? Başkanımızla beraber İzmir'in faydasına olacak her çalışmayı bakanlarımızın desteğiyle olacağına inanıyoruz. Başkanımızın uygun gördüğü başlıklar çerçevesinde hazırlıklarımızın yapılması sonucunda pek çok sorun ile ilgili süreç başlatılacak" diye konuştu.