AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır." ifadesini kullandı.ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, UEFA'nın, milli futbolcu Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır." ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/omerrcelik/status/1808459783210418687