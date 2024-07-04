TBMM (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "Buğday Tanesi, bir film olarak başladı ama bir filmden ötesine geçti." dedi.

Meclis'te gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya gelen Bayram, senaryosu kendi hayatından esinlenilerek yazılan "Buğday Tanesi" adlı filmin 1,5 yıldır süren yolculuğunun Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sunduğunu söyledi.

Buğday Tanesi filminin televizyonlarda ve sinemalarda gösterilmesinin yanı sıra 6 Şubat depreminin ardından 11 ildeki gezici tırlarda engellilere ve travma yaşayanlara da umut olduğunu anlatan Bayram, "Buğday Tanesi, bir film olarak başladı ama bir filmden ötesine geçti." diye konuştu.

- Akran zorbalığının azalmasını sağladı

Serkan Bayram, engellilerin, hayatın her alanında yer alması gerektiğini dile getirerek, "Engelli kardeşlerimiz hakim, savcı oldu. Engelli kardeşlerimizin kaymakam olmasının da yolunu açacağız. Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu sessiz devrimi hep beraber taçlandırarak dünyaya örnek olacağız. Dünyada ilk kez bütçesi ve personeli olan bağımsız bir yapı oluşturarak Engelliler Bakanlığı kurulması için de çalışacağız." şeklinde konuştu.

Vizyona girdiği günden bu yana pek çok engelli bireye umut olan Buğday Tanesi filminin gösteriminin akran zorbalığının da azalmasını sağladığını ifade eden Bayram, şunları kaydetti:

"Bu tip projelerin bizim müfredatımızda sosyal sorumluluk dersi olarak gösterilmesi gerekiyor. Bugün Buğday Tanesi olabilir, yarın başka projeler olabilir. Görselin, gençlerimiz ve insanlarımız üzerinde büyük etkisi var. Çocuklarımız etkileniyor. Ben okullara gidiyorum, hepsi sarılmak istiyor, elime dokunmak istiyor ve bir model görüyor. Bu halde milletvekili olduğumu görünce diğer arkadaşını ezmiyor. Akran zorbalığının bitmesi noktasında büyük bir gayretimiz oldu. Bu yıl Milli Eğitim Bakanımız da bu noktada destek oldu. Engelliler ve aileleri için umuda yolculuk, engelli olmayanlar için de empati ve motivasyonu artırıcı bir proje oldu."

Bayram, Buğday Tanesi'nin birçok film festivalinden de ödül aldığına dikkati çekerek yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

