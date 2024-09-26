AK Parti Ege Bölge Koordinatörü Bilal Kırkpınar, hakkındaki iddialara karşı yaptığı açıklamada, seçim sürecinden itibaren kendisine yönelik sürdürülen karalama kampanyasına daha fazla sessiz kalamayacağını ifade etti. "Hakkımda yürütülen iftiralar karşısında hukuki sürecin selameti açısından sessiz kaldım; ancak artık konuşmanın zamanı geldi," diyen Kırkpınar, açıklamalarında kendisine yöneltilen suçlamaları tek tek yanıtladı.

Kırkpınar, özellikle Kemalpaşa Örnekköy Mahallesi'nde bulunan arazisinin "kaçak" yapılar içerdiği iddialarına değindi. Bu yapılar hakkında 20.12.1976 ve 24.02.1977 tarihlerinde Kemalpaşa Belediyesi tarafından ruhsat verildiğini ve yapı kullanım izin belgesi alındığını vurguladı. "İmar barışı yasası, 31.12.2017 tarihinden önce inşa edilen yapıların legal hale gelmesine olanak tanır," diyen Kırkpınar, bu yasadan yararlanma hakkının bulunduğunu belirtti.

Tarım Arazisi İddialarına Belgelerle Yanıt

Kırkpınar, söz konusu arazinin tarım arazisi olduğu yönündeki iddialara da karşı çıktı. 05.11.2018 tarihinde Tarım İl Müdürlüğü'nden alınan belgede, yapıların "Tarım arazilerinin kullanımı ile ilgili ülkemizde ilk mevzuat düzenlemesi olan 11.09.1989 tarihinden önce yapıldığı" bilgisinin yer aldığını ifade etti. Bu belgede ayrıca, "İfrazının yapılmasında bir sakınca yoktur" denildiğini belirten Kırkpınar, tarım arazilerinin belli bir büyüklüğün altında ifraz edilemeyeceğini hatırlattı.

Kırkpınar, 05.12.2018 tarihinde alınan diğer belgede, tarım arazilerinin yanlış kullanımlarında uygulanacak cezalardan muaf olduğunu da belirtti. "Dolayısıyla bu belgelerden anlaşılacağı üzere, burası tarım alanı sayılamaz," dedi.

Rüşvet İddiası ve Tehditler

Ayrıca, kendisi hakkında suçlamalarda bulunan H.V.M. isimli kişiye yönelik sert eleştirilerde bulunan Kırkpınar, bu şahsın 2023 yılında kendisine rüşvet teklif ettiğini ve aksi takdirde kendisine iftiralar atacağını söylediğini aktardı. "Bu kişi, benden rüşvet alamayınca, seçim öncesinde siyasi rakiplerime iftiralar attıracağı tehdidinde bulundu," ifadelerini kullandı.

Kırkpınar, H.V.M.'nin 2021 yılında Kemalpaşa Belediyesine yönelik yapılan geniş çaplı operasyonda yer alan bilirkişi heyetinin içinde olduğunu belirtti. Bu heyetin, kendisine ait parsel ile ilgili raporunda, "Verilen ruhsatların usule uygun olduğu ve herhangi bir yasa dışı işlemin olmadığı" sonucuna vardığını ifade etti.

"Adaletin yerini bulmasını bekliyoruz"

Kırkpınar, "Bizim ailemiz, 50 yıldır ticaret yapıyor ve devletten tek bir lira teşvik almamıştır. Şerefimizle kazandığımız parayla yüzlerce kişiye iş verdik. Biz her zaman doğru yolda yürüdük ve bundan sonra da yürümeye devam edeceğiz," diyerek aile geçmişine vurgu yaptı.

Son olarak, "Bu sürecin sonunda adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Rüşvet talebine karşı durarak iftiralarla şahsımı yıpratmaya çalışanlarla sonuna kadar mücadele edeceğim," dedi. Kırkpınar, konunun mahkemeye taşınacağını ve yüce Türk adaletinin son kararını vereceğini sözlerine ekledi.