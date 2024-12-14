Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri kapsamında, AK Parti Grubu adına söz alan Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Türkiye'nin afetlere karşı verdiği mücadeleyi ve AFAD'ın bu süreçteki kritik rolünü vurguladı. Çankırı, "Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 28 gün boyunca bilfiil sahada olan onlarca AK Parti milletvekilinden birisi olarak, Türkiye’nin ortak gücünü harekete geçiren AFAD’ın cefakar ekipleriyle birlikte depremzedelerimizin umudu, can yoldaşı ve ailesi olduk" dedi.

Türkiye, coğrafi konumu ve iklim değişikliği gibi faktörlerle afet riski yüksek bir ülke. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde yaptığı konuşmada, son yıllarda yaşanan büyük felaketlerde, AFAD'ın koordinasyonunda devlet ve millet iş birliği örnekleri sergilendiğini savundu. Çankrı, “AFAD, 2009 yılında 2 bin 74 personel ile kurularak, bugün 7 bin 500 personeli ve 1.5 milyon gönüllüsüyle, afetlere karşı mücadeledeki liderliğini sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

2024 bütçesi ve AFAD’ın rolü

AFAD, afetlere yönelik hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerinde kritik bir rol üstlendiğini belirten Çankrı, “2024 yılına ait bütçe görüşmeleri sırasında, AFAD’ın gelecekteki projeleri, afetlere daha etkin müdahale etmek adına gereken kaynakları sağlamak için büyük önem taşıyor. Bu bütçe sadece bir mali tablo değil, aynı zamanda Türkiye'nin afetlere karşı daha güçlü bir yönetim kapasitesine sahip olmasının teminatı” diye konuştu.

"Toprağa verdiğimiz canlarımızı hüzünle yâd ediyorum"

6 Şubat 2023’te yaşanan büyük Kahramanmaraş depremi, Türkiye'nin en büyük felaketi olarak tarihe geçti. AFAD’ın liderliğinde, 650 bin kişilik bir ekip ve on binlerce gönüllü, depremzedelere yardım eli uzatmak için sahada olduğunu söyleyen Çankırı, şöyle devam etti:

“Toprağa verdiğimiz canlarımızı dualarla ve hüzünle yâd ederken şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya etmek adına, evi yıkılan veya kullanılamaz hâle gelen son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar canla başla çalışmayı sürdüreceğiz.”