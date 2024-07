AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir’in Torbalı ilçesindeki bir lokantada yaşanan sanayi tüpü patlamasının ardından, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Çankırı, yaralıların durumu hakkında doktorlardan bilgi alarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Ölüm onun peşini bırakmadı"

33 yaşındaki Kübra Çetinkaya Özdemir ve 25 yaşındaki Seher Ergin'in tedavi süreçlerini yakından takip eden Çankırı, Özdemir'in elmacık kemiğindeki kırıklar nedeniyle yaşadığı şoku henüz atlatamadığını belirtti.

Çankırı, patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine de taziye ziyaretinde bulundu. 24 yaşındaki Dilek Bağ'ın annesi Adalet Bağ’ın, kızının patlamadan birkaç dakika önce kahvaltılık malzeme almak için dışarı çıktığını ve daha önce çalıştığı kozmetik mağazasında yaşanan patlama nedeniyle oradan ayrılmak zorunda kaldığını anlattı. Annenin, “Ölüm onun peşini bırakmadı” sözleri karşısında gözyaşlarını tutamayan Çankırı, acılı aileleri teskin etti.

Çankırı'nın destek sözü

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, “Olayın başından beri takipçisiyiz. Emniyet mensuplarımız da konuyla ilgili hassasiyetle çalışıyorlar. Bizler de sürecin takipçisiyiz. Şu an her detay didik didik elden geçiriliyor. Dilek de diğer canlarımız gibi yüreğimizi yakanlardan oldu. Evet, belki diğer patlamada sağ kurtulmuştu ama ölümün karşısında duracak hiçbir güç maalesef yok. Bugün ölümün kimi nerede ve nasıl yakalayacağı muamma. Bu sebeple Allah mekanlarını cennet etsin. Size de güç kuvvet versin. Devlet her daim yanınızda” diye konuştu.

Ceyda Bölünmez Çankırı kimdir?

5 Eylül 1978 yılında Ankara’da doğdu. Baba adı Süleyman, Anne adı Aysun’dur.

Başkent Üniversitesi mezunu olan Bölünmez Çankırı, iş hayatına 1999 yılında başlamış olup, 2015 yılına kadar kendi şirketlerinde, akaryakıt ve lojistik sektörlerinde yönetici olarak çalışmalarına devam etti.

Bölünmez Çankırı, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem AK Parti Mardin Milletvekili olarak seçildi. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı ve AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcılığı görevlerine getirildi. TBMM İdari Amirlik görevine getirilen Bölünmez Çankırı, Cumhuriyet tarihinin ilk ve tek kadın İdari Amiri ünvanına sahip oldu.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde ise 1. Bölge 3. Sıradan 27. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili olarak seçilerek Doğu-Batı sentezini birleştirme hedefiyle İzmir’de çalışmalarına devam etmektedir. TBMM Türkiye-İsviçre Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, TBMM Dışişleri Komisyonu Sözcüsü, TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu Üyesi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Üyesi olan Bölünmez Çankırı, katıldığı uluslararası organizasyonlarda ülkesini ve partisini birçok kez temsil etti.

Tarım, Ata Tohum, kadın istihdamı ve dezavantajlı ev sahibi (yerel) topluluk ve geçici koruma altındaki Suriyelilere istihdam olanağı sağlayarak toplumsal hayata uyumlarının desteklenmesi noktasında duyarlılığı ve çalışmalarıyla bilinen Bölünmez Çankırı, Sabun Atölyeleri, ``Topraktan Tabağa’’ ve ``Mutfakta Umut Var’’ projelerini sürdürmektedir. Ulusal ve Uluslararası paydaşlarla işbirliği içerisinde; Ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılması konusunda, yaklaşan kuraklığa ve iklim değişikliğine karşı iyi tarım uygulamalarını yerel çiftçilere öğretilmesi hususunda, yerel tohumları bularak, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılmasında, geçici koruma altındaki Suriyelilere ve yerel dezavantajlı gruplara gastronomi eğitimi ile iş imkânı sunma hedefleri çerçevesinde ciddi çalışmalar gerçekleştirmektedir.

MAREV (Mardinliler Eğitim Vakfı) in ailece kurucu üyelerinden olup aktif olarak destek vermektedir.

İyi derecede İngilizce bilen Bölünmez Çankırı, evli ve iki çocuk annesidir.