Fransa’da 24. düzenlenen Olimpiyat Oyunları’na CHP heyetinin katılmasına ve maliyetiyle tartışma konusu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Paris’teki “İstanbul Evi” açmasına tepki gösterdi. Dağ, CHP’yi “Bazıları gibi ortalık yangın yeriyken tatil yapmıyoruz. Bir hafta Roma'ya, bir hafta Paris'e, bir hafta da Almanya'ya gidip Avrupa Şampiyonası maçlarında vakit geçirip günümüzü gün etmiyoruz” diye eleştirdi.

Önceki yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Eskişehir Orman Fidanlığı'nda partisince düzenlenen Teşkilat Pikniği'ne katılarak burada gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. “Bizler ailemize, çoluk çocuğumuza, kendimize harcayacağımız zamanın büyük bir bölümünü milletimize hizmet yolunda harcıyoruz. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Bunu da siyasetin gerektirdiği bir ciddiyet olarak yapıyoruz. Bazıları gibi ortalık yangın yeriyken tatil yapmıyoruz. Bir hafta Roma'ya, bir hafta Paris'e, bir hafta da Almanya'ya gidip Avrupa Şampiyonası maçlarında vakit geçirip günümüzü gün etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimleri sürecinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu dönemden bahseden Dağ, şunları söyledi:

“Artık günü kurtaracak işlerle İzmir'de günü geçirmemiz mümkün değildir. Nebi Bey de aynısı Eskişehir için yaptı. Bugün gelinen noktada tabi ki milletimizin 31 Mart'taki tercihini başımızın üstüne koyuyoruz. Eğer Nebi Bey de ben de Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmış olsaydık şu 4,5 aylık dönem içinde bırakın bir hafta Roma'da, bir hafta Paris'te, bir hafta Almanya'da vakit geçirmeyi Eskişehir ve İzmir dışında bir gün vakit geçiremezdik, geçirmezdik. Bu aklımızın ucundan bile geçmezdi. Çocuklarla hasbelkader şöyle 'bir gün dışarı çıkalım' desek aklımız fikrimiz her şeyimiz şehirlerimizde olurdu. Beyefendiler bir haftadır cümbür cemaat genel başkanlarından, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarına kadar Paris'te vakit geçiriyor.”

Ne olmuştu?

İBB, Paris’in moda müzesi Palais Galliera’yı kiralayarak açtığı “İstanbul Evi”nin kirası son günlerde tartışmalara konu oldu. Evin önce iki günlük kiralandığı ve bir günlük kira bedelinin de 300 bin avro (10 milyon 977 bin lira) olduğu iddia edilmişti.

İddiaların ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, X hesabından paylaşım yaparak şunları ifade etmişti:

“Paris’teki ‘İstanbul Evi’ ile ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler doğru değildir. Evin haftalık kirası 249 bin euro olup tüm masraflar sponsorların şartsız bağışı ile karşılanmıştır. İstanbul’un olimpiyat adaylığı yolundaki bu önemli uluslararası tanıtım faaliyeti için İBB bütçesinden para harcanmamıştır. Kamuoyunu yanıltıcı bilgilere lütfen itibar etmeyiniz.”