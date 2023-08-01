İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmir'de yaşanan ulaşım krizinde akıl almaz sahnelere şahit olduklarını, Soyer ve ekibinin tedbir almayarak büyük bir kaosa imza attığını savundu.

Soyer'in metro emekçilerinin özlük haklarını gasbettiğini ve İzmirlilerin ulaşım hakkını hiçe saydığını öne süren İnan, "5 milyonu aşkın insanımızın yaşadığı İzmir'de, Büyükşehir Belediyesinin çektirdiği rezilliğin haddi hududu kalmadı. Bu mağduriyeti sineye çekmemiz veya kabul etmemiz asla mümkün değildir. Bugünleri unutmayacağız. Kendi çalışanlarına ücret hakkını, vatandaşlarına ulaşım hakkını sağlayamayan bu belediye, yaşattığı her bir sorumsuzluğun ve aksaklığın hesabını 8 ay sonra sandıkta verecek." ifadelerini kullandı.