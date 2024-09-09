Milli Eğitim Bakanlığı’nın, yeni eğitim-öğretim yılının ilk dersinde "Çanakkale’den Gazze’ye vatan sevgisi" temasını işlemesi, CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel'in eleştirilerine yol açtı. Yücel'in "Gazze ne alaka?" şeklindeki tepkisine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan sosyal medya hesabı üzerinden sert yanıt verdi.

Yücel’in tepkisi ve İnan’ın cevabı

CHP’li Deniz Yücel, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından seçilen ders teması hakkında, "Gazze ne alaka?" diyerek eleştirilerini dile getirdi. Yücel’in bu eleştirisine AK Partili Eyyüp Kadir İnan’dan çarpıcı bir yanıt geldi. İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yücel’in Çanakkale ve Gazze arasındaki bağı anlayamadığını belirterek, "Sen Çanakkale’den de anlamazsın, Gazze’den de… Senin kıblen Tel Aviv" sözlerini kullandı.

"Seni rahatsız etmeye devam edeceğiz"

İnan, Yücel’e yönelik sert açıklamalarına devam ederek, "İzmir’i Çanakkale’den ayrı düşünmek, Çanakkale’yi de Gazze’den ayrı düşünmek sana yakışırdı zaten" dedi. İnan ayrıca, geçtiğimiz günlerde İsrail askerleri tarafından vurulan ve hayatını kaybeden Ayşenur Eygi Ezgi’nin şehadetini hatırlatarak, "Senin Ayşenur’un duruşundan, şehadetinden haberin var mı? Onun ulaştığı milli bilinç ve şuura yetecek yüreğin var mı?" sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.

Sodom ve Gomore benzetmesi

İnan, Yücel’e yönelik açıklamalarında sert söylemlerini devam ettirerek, "Dersin adı Gazze değil de Sodom ve Gomore olsa hoşuna giderdi. Seni Çanakkale ve Gazze kelimelerindeki rahatsız eden duyguyu çok iyi biliyoruz. Seni rahatsız etmeye devam edeceğiz" dedi. İnan, Yücel’in bu tarz derslerden rahatsız olmasını eleştirirken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e de bu önemli uygulamadan dolayı teşekkür etti.

Sen Çanakkale'den de anlamazsın Gazze'den de...



Senin Kıblen Tel-Aviv.



İzmir'i Çanakkale'den ayrı düşünmek, Çanakkale'yi de Gazze'den ayrı düşünmek sana yakışırdı zaten.



Senin Ayşenur Eygi Ezgi'nin duruşundan, şehadetinden haberin var mı? Onun ulaştığı milli bilinç ve şuura… https://t.co/TlMANsSVVF — Eyyüp Kadir İnan (@eyupkadirinan) September 9, 2024