AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yönelik eleştirilerini sert bir dille ifade etti. Tugay’ın “elimi uzatıyorum” açıklamasını hatırlatan Kırkpınar, bu çağrıya rağmen Belediye Başkanı’nın yapıcı bir adım atmadığını, aksine hükümete yönelik ağır eleştirilerde bulunduğunu belirtti.

Eleştirilerin odağında İzmir’in sorunları

Kırkpınar, İzmir’in mevcut durumunun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, altyapı ve üstyapı eksikliklerinin şehrin yaşam kalitesini düşürdüğünü söyledi. Koku problemleri ve deniz kirliliği gibi konuların halkın gündeminde olduğunu belirten Kırkpınar, Tugay’ın bu sorunlara çözüm bulmak yerine hükümeti suçlamayı tercih ettiğini dile getirdi.

“İzmir’i 25 yıldır kim yönetiyor?”

Milletvekili Kırkpınar, CHP’li yöneticilere de eleştiriler yönelterek, İzmir’in 25 yıldır aynı yönetim tarafından idare edildiğini hatırlattı. “İzmir’i bu hale siz getirdiniz” diyen Kırkpınar, şehirdeki altyapı yetersizlikleri, trafik sorunları ve çevre kirliliğinin çözümü konusunda CHP’nin başarısız olduğunu savundu. Körfez'e oksijeni geri verin diyen Kırkpınar sözlerini şu şekilde sonlandırdı: Lafa gelince üstünüze yok icraata gelince sıfır. Körfez’imizi temizleyin İzmir’e oksijenini geri verin. Çünkü İzmir’i de körfezi de siz kirlettiniz”dedi.