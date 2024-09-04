AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir Körfezi’nde yaşanan kirlilik ve balık ölümlerine yönelik önemli bir toplantıya katılmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı sert sözlerle eleştirdi. Tugay’ın Çek Cumhuriyeti’ne gitmesini eleştiren Kırkpınar, "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu!" ifadesini kullanarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu tür kritik konularda samimiyetsiz olduğunu vurguladı.

"Turistik geziyi İzmirlilere tercih ediyorsunuz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un İzmir’e gelerek İzmir Körfezi’nde incelemelerde bulunacağını ve ardından Körfez Koordinasyon Kurulu toplantısına katılacağını belirten Kırkpınar, bu önemli toplantıya Cemil Tugay’ın katılmayacak olmasını eleştirerek, “Turistik bir geziyi İzmir’e ve İzmirlilere tercih ediyorsunuz. Bakanlık yardım elini uzattığında ise yurt dışı gezisinden vazgeçemiyorsunuz” dedi.

Toplantıya katılmak yerine Çek Cumhuriyeti'ne gitti!

Kırkpınar, CHP’li belediyelerin hizmette samimi olmadığını belirterek, “Sn. Tugay, yardım ve destek talebinde bulunurken rol kesiyor, ancak biz her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik. Buna rağmen, İzmir Körfezi için kentimize gelecek olan Bakanımız Sn. Murat Kurum’un yapacağı toplantıya katılmak yerine Çek Cumhuriyeti’ne gitmeyi tercih etti. Bu tutum, CHP’nin hizmet anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi” ifadelerini kullandı.

İzmir’in denizindeki kirlilik ve balık ölümleri konusunda Tugay’ın tutumunu eleştiren Kırkpınar, “İzmir’in denizi ve havası oksijensiz kalmış, İzmirliler kokudan dışarı çıkamıyor. Bu hayati meselede yurtdışına çıkmayı nasıl tercih edebiliyorsunuz?” diye sordu.