CHP İzmir Milletvekili Özkan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili paylaşımına AK Parti İzmir milletvekili Yaşar Kırkpınar tepki gösterdi.

Özkan’ın devlet adabından yoksun, kirli bir dille siyaset yaptığına vurgu yapan Kırkpınar, açıklamasında şu ifadeleri yer verdi;

“Ömrünü ülkesine ve milletine adamış, milletin iradesi ile seçilmiş olan Sn. Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler kullanan şuursuz Tuncay Özkan nezaketsiz ve devlet adabından nasibini almamıştır. Edepsizliği ve hadsizliği ile birşeyler yaptığını sanan bu zata haddini bildirmek 40 yetimi giydirmekten daha eftaldir.”