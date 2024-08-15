Son günlerde Niğde, Altındağ (Ankara), Silivri, Edirne gibi illerden art arda köpek katliamı haberleri gelirken eski AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, sokak hayvanlarına “ötanazi” tartışmalarıyla gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı yasayla ilgili dikkat çekici bir yorum yaptı.

Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören 17 maddelik “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin hazırlanması ve onaylanması için TBMM’nin bazı odaklar tarafından baskı altına alındığını söyleyen Külünk, “Hayvanları öldürme lobisi, kanunu çıkarana kadar AK Parti'yi kullandıklarını açık açık söylüyorlar. Konu doğrudan provoke edilecek hâle geldi. Öldürülmüş hayvanlara dair videolar, bir hazırlık aşamasını ipuçları” dedi.

Art arda köpek katliamları yaşanıyor

Evcil havyanları, özellikle de köpekleri sokaktan toplayarak barınaklara kapatma ve hayvanlara “ötanazi” (öldürme) yapılmasını içeren “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesinin ardından gelen köpek katliamları arttı.

Geçen hafta AK Partili Niğde Belediyesinin geçici hayvan bakımevindeki onlarca köpeğin katledildiği ortaya çıktı. Ankara’da yine geçen hafta Altındağ Belediyesine ait barınağın çevresinde çok sayıda köpek öldürülerek gömülmüş hâlde bulundu. 11 Ağustos pazar günü Silivri’de bir anne köpek ile iki yavrusu ölü bulundu. 12 Ağustos’ta Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde belediyeye ait depolama alanına çuvallar içinde bırakılmış 15 ölü köpek bırakıldı. 13 Ağustos’ta ise Ankara'nın Altındağ ilçesinde Umut Ünal'ın, sokakta yavruyken bulup çalıştığı işyerinin yanındaki kulübede büyüttüğü yedi köpekten beşi kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü.

"İktidar ve Meclis baskı altına alındı"

Köpek katliamları artarken eski AKP MKYK Üyesi Metin Külünk, konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Külünk, hayvan katliamlarının planlı bir organizasyonun parçası olduğunu iddia ederek, “hayvanları öldürme lobisi” diye adlandırdığı grupların, yasanın çıkması için AK Parti’yi kullandığını itiraf ettiğini yazdı.

Külünk, vatandaşların mağduriyetleri üzerinden oluşan hassasiyetin içine sızan unsurların, özellikle sosyal medya üzerinden oluşturdukları gürültüyle, Meclisi etki altına aldığını söyledi. Külünk, “Yasama organındaki arkadaşlar ya da yürütmenin iradesi, bu baskı karşısında insan canının esas olduğu bir iyi niyetli akılla harekete geçip yasal düzenleme hazırladı, fakat yasanın çıkması için saldırmalar kadar, bu yasada dikkat edilmesi gereken noktaları uyaranlara kulaklar maalesef kapatıldı” dedi.

“Katliama dönüşeceğine uyarmıştık”

17 maddelik “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin hayvanların öldürülmesine yönelik muğlak ifadelerle dolu olduğunu vurgulayan Külünk, şunları yazdı:

“Düzenleme sürecinde defalarca ifade ettik; 'kanaat getirilmesi halinde' gibi son derece muğlak, boşluk dolu, her tarafa çekilebilecek ve ülkemizde hayvanlara tecavüz edenlerin ortalıkta ellerini kollarını sallayarak dolaştığı, kadınları öldürenlerin ya da kadına şiddet uygulayanların ellerini kollarını sallayarak dolaştıkları bir süreçte hayvanlara, hatta yaratılmış olan ne varsa hepsine karşı merhamet duygusunu kaybetmiş insanların ve yöneticilerin düşmanlıklarının kin ve öfkeyle birleşerek bir katliama dönüşeceğine uyarmıştık.”

"Hükümeti zor duruma düşürmek için harekete geçtiler"

“Maalesef yasa parlamentodan geçtikten sonra, sanki birileri bekliyormuşçasına, eş zamanlı olarak hayvanlara düşmanlıkta ölçü tanımayacak hale gelen fotoğraflar videolar dolaşmaya başladı” diyen Külünk, “yasanın çıkması için baskılayan elin, şimdi çıkan yasa üzerinden siyaseti ve hükümeti zor duruma düşürmek için harekete geçtiğine” işaret etti. Külünk, şunları söyledi:

“Burada bir taraftan 'köpekleri öldürün, hatta sokağa inin ve devlete karşı ayaklanın' diye hareket ederken, diğer tarafta iyi niyetli hayvanseverlerin arasına sızmış unsurlar -ki bunlar 'köpekleri öldürün' lobisinin parçalarıdır- belli yerlerde hayvanları öldürerek, gömerek ve bunu da özellikle Ak Partili yöneticilerin görev yaptığı belediyelerin sınırlarının içerisinde yaparak çok ciddi bir operasyonun içerisindeler.”

Erdoğan’a çağrı: Meclise gönderilsin

Külünk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yasayı tekrar görüşmek üzere Meclise geri göndermesi için da çağrı yaptı.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik öngören ve kamuoyuna hayvanları “uyutma”, “ötanazi” kavramlarıyla servis edilen, sokakta yaşayan hayvanların yaşama hakkını hedef alan yasa değişikliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Ağustos'ta onaylamış, düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Güne Merhaba

TBMM’den HAYVANLARIN 📌KANAAT GETİRİLMESİ 📌HALİNDE UYUTMA BAHANESİ ÖLDÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ KANUN HAKKINDA



Tekrar konuya dair irademize açık yüreklilikle beyan etmek zorundayız



HAYVANLARI ÖLDÜRME LOBİSİ KANUNU ÇIKARANA KADAR AK PARTİYİ KULLANDIKLARINI AÇIK SEÇİK… — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) August 14, 2024