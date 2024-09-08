AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından sosyal medya üzerinden önemli bir açıklama yaptı. Çelik, açıklamasında, Narin Güran'a yapılan vahşetin sorumlusunun adalet önünde hesap vereceğini vurguladı.

Narin Güran'ın ölüm haberinin tüm Türkiye'yi derinden etkilediğini belirten Çelik, "Narin kızımız, sadece ailesinin değil, tüm Türkiye'nin yüreği oldu. Bu acı olay, ülkemizin dört bir yanını üzdü ve kalplerimizi dağladı" dedi.

Çelik, Narin Güran'a yönelik gerçekleştirilen caniliğin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Narin kızımıza bu caniliği yapanlar, adalet önünde mutlaka hesap verecek ve cezasını çekecek. Hiç kimse bu tür barbarlıkları cezasız bırakamayacak" şeklinde konuştu.