Trabzon'daki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yeni yasa ile hayvanların canlarına zarar gelmeyeceğini belirtti.

Köpekler itlaf edilmeyecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Genç, "2018'den bu yana barınağımız aktif hizmet veriyor. Yeni yasa ile sokak köpeklerinin kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi konusunda büyük sorumluluk üstleniyoruz" dedi. Genç, mevcut yasaların yanlış algılanmaması gerektiğini vurguladı: "Köpekler itlaf edilmeyecek, siyasi amaçlı spekülasyonlar tamamen asılsızdır."

11 Bin 718 köpek kısırlaştırıldı

Başkan Genç, 2018'den bu yana 3 bin 5 köpeğin sahiplendirildiğini ve 11 bin 718 köpeğin kısırlaştırıldığını belirtti. "Bu konuda adım atan bir yerel yönetim olarak mutluyuz," diyen Genç, yeni yasayla birlikte köpeklerin tedavisi, rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi konusundaki çalışmaların artacağını söyledi.

"Hayvanlara zarar gelmeyecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, hayvanların canlarına herhangi bir zarar gelmeyeceğini belirterek “Bu olay nereden başladı. Ben onları çok seviyorum ama bu kuçu kuçular insanlara zarar vermeye başladılar. Ama bir insana dahi zarar verse bunun istatistiği olmaz, bunun tedbirini almak gerekir. Hayvanların canına zarar vermeden insanları korumak mümkündür. Yeni yasa ile sokaklar daha güvenli olacak ve hayvanlara zarar gelmeyecek," dedi. Şen, ayrıca sahiplendirme kampanyalarına yoğun destek beklediklerini belirtti.

Trabzon'dan örnek çözüm

Şen, Trabzon’da bir tek hayvanın bile öldürülmeden sorunun çözüleceğini ve bu örneğin tüm ülkeye gösterileceğini ifade etti. "Bu gezegen hepimize yetecek kadar büyük. Hayvanların canına zarar gelmesi gerekmiyor," diyerek sözlerini tamamladı.