Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir'in Tire ilçesinde yer alan Dört Eylül, Turan, İbni Melek ve Ketenci mahallelerindeki 11,3 hektarlık alanı rezerv alan ilan ederek, kentsel dönüşüm çalışmalarının önünü açtı.

AK Parti Tire İlçe Başkanı Abdülkadir Uğurlu, kararın ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmaları için büyük bir adım olduğunu belirtti. Uğurlu, ilçedeki tüm siyasi partilerin bu süreçte birlikte hareket ederek, bölgenin rezerv alan ilan edilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Bakanlık tarafından atılan bu adımın, ilerleyen süreçte diğer etaplarla devam edeceğini ifade etti.

Depreme dayanıksız yapılar yenilenecek

Rezerv alan ilan edilen bölgenin dar gelirli vatandaşların yaşadığı bir yer olduğunu hatırlatan Uğurlu, bölgedeki binaların büyük bir kısmının 20-25 yıllık ve depreme dayanıksız olduğunu vurguladı. Kentsel dönüşümle birlikte, vatandaşların güvenli ve modern konutlara kavuşacaklarını belirten Uğurlu, Tüm siyasi partiler el ele vererek bu bölgedeki alanın rezerv alan ilan edilmesi için talepte bulunduk. Bu süreçte bizlerde AK Parti İlçe Başkanlığı olarak Ankara'daki bakanlarımız ve İzmir milletvekillerimizi ziyaret edip destek istedik. İl Başkanımız Bilal Saygılı’nın da destekleri ile süreci hızlandırdık. Tüm bu olumlu gelişmeler sonucunda bakanlığımız söz konusu alanı rezerv alan olarak ilan etti” diye konuştu.

Uğurlu, ilçenin kentsel dönüşümle birlikte daha modern ve yaşanabilir bir yer hâline geleceğini dile getirerek, “Buradaki binaların neredeyse tamamına yakını en az 20-25 yıllık, depreme dayanıksız evler. Burası Tire'deki kentsel dönüşüm çalışmaları için ilk adım olacak. Bunu ileriki süreçte diğer etaplar izleyecek. Devletimiz tarafından atılmış bu adım, ilçemiz için büyük önem taşıyor. Emeği geçenlere teşekkürü bir borç biliyoruz” diye konuştu.