AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Gördes’teki orman yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Yenişehirlioğlu, "Yangının ardından devletimizin ilgili birimleriyle yürütülen çalışmalar hızla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, yangının soğutulmasının ardından hasar tespit çalışmalarına başladı. Bu kapsamda 46 bina ve 66 bağımsız bölüm incelendi, 36 bina ve 52 bağımsız bölümün yangından etkilendiği belirlendi. Bu binaların bazıları ağır hasar görmüş, yıkık ya da acil yıkılacak durumda" ifadelerini kullandı.

"Hemşehrilerimizin yanındayız"

Yangının meydana geldiği ilk andan itibaren aktif bir çalışma yürütüldüğünü belirten Yenişehirlioğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti. Yenişehirlioğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bu süreçte de milletimizi yalnız bırakmayacak ve yaraların hızla sarılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.