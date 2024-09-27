AK Parti Beydağ İlçe Başkanı Zafer Yüksel, İZSU’nun bazı mahallelerde kanalizasyon hizmeti vermediği halde "atık su bedeli" tahsil ettiğini iddia etti.

AK Parti Beydağ İlçe Başkanı Zafer Yüksel, İZSU’nun Beydağ'daki bazı mahallelerde kanalizasyon hizmeti sağlamadığı halde haksız yere atık su bedeli tahsil ettiğini öne sürdü. Yüksel, 2012 yılından bu yana İZSU’nun, bu abonelerden tahsil ettiği bedelleri geri iade etmek zorunda olduğunu vurguladı.

Yüksel, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Beydağ’ın Büyükşehir kapsamına girmesiyle birlikte İZSU, tüm mahallelerde hizmet vermeye başladı. Ancak bazı mahallelerdeki abonelerden 'atık su bedeli' tahsil edilmesi hukuka aykırıdır. İZSU, bu durumun farkında olmasına rağmen haksız bir şekilde tahsilat yapmaktadır" dedi.

Haksız ücretlerin geri iadesi istendi

Beydağ'da kanalizasyon hizmetinin bulunmadığı adreslerde abonelik yapılmasına rağmen İZSU'nun bedel tahsil ettiğine dikkat çeken Yüksel, elinde bu durumla ilgili belgelerin bulunduğunu ifade etti. "Bu koşullarda, İZSU’nun bu haksız tahsilatı geri iade etmesi gerekmektedir. Hemşehrilerimize hizmet vermek yerine bir siyasi partinin arka bahçesi haline getirilen İZSU’nun asli görevlerini hatırlatmak ve bu ücretlerin geri alınması için takipte bulunmak en doğal hakkımızdır," diye ekledi.

İZSU'ya tepkiler artıyor

Yüksel, İZSU’nun diğer hizmetlerini de eleştirerek, "Çiğli'deki atık su arıtma tesisinin devreye alınamaması İzmir’de kötü kokulara ve çevresel sorunlara yol açtı. Beydağ'da da derelerin kirlenmesine müsaade etmeyeceğiz," ifadelerini kullandı. Ayrıca, CHP’li Büyükşehir Meclis Üyeleri’ne çağrıda bulunarak, "Kanalizasyonu olmayan mahallelerin sorunlarını bir an önce çözmek sizin sorumluluğunuzdur. Aksi halde İZSU, bu abonelerden haksız yere ücret almaya devam ederse, hemşehrilerimiz sizi yargılayacaktır" dedi.

Beydağ halkının son altı aydır hizmet alamadığını belirten Yüksel, "Büyükşehir Belediyesinden ve mevcut İlçe Belediyesinden bir hizmet göremeyen halkımız, CHP’li iki Büyükşehir Meclis Üyesi'nden atık su ücretlerinin durdurulmasını ve ilk icraatlarını bekliyor" şeklinde konuştu.

Zafer Yüksel, "Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak, Beydağ’ın haklarını savunmaya devam edeceğiz. Verdiğiniz sözlerin takipçisi olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.