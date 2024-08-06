Benzine 1 lira 73 kuruş indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
İstanbul'da Güncel Akaryakıt Fiyatları
- Benzin: 43,49 TL
- Motorin: 43,67 TL
- LPG (Otogaz): 22,39 TL
Ankara'da Güncel Akaryakıt Fiyatları
- Benzin: 44,10 TL
- Motorin: 44,28 TL
- LPG (Otogaz): 22,94 TL
İzmir'de Güncel Akaryakıt Fiyatları
- Benzin: 44,51 TL
- Motorin: 44,76 TL
- LPG (Otogaz): 22,64 TL
Akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler
Bugün itibarıyla benzine 1 lira 73 kuruş indirim geldi ve bu indirim pompa fiyatlarına yansıdı. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Bu gelişme, araç sahipleri için sevindirici bir haber olarak öne çıkıyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ