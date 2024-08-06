Benzine 1 lira 73 kuruş indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

İstanbul'da Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 43,49 TL

43,49 TL Motorin: 43,67 TL

43,67 TL LPG (Otogaz): 22,39 TL

Ankara'da Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 44,10 TL

44,10 TL Motorin: 44,28 TL

44,28 TL LPG (Otogaz): 22,94 TL

İzmir'de Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 44,51 TL

44,51 TL Motorin: 44,76 TL

44,76 TL LPG (Otogaz): 22,64 TL

Akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler

Bugün itibarıyla benzine 1 lira 73 kuruş indirim geldi ve bu indirim pompa fiyatlarına yansıdı. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Bu gelişme, araç sahipleri için sevindirici bir haber olarak öne çıkıyor.