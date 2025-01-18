Petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Yeni yılda üst üste gelen zamların ardından, 18 Ocak 2025 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında bir kez daha arttı.

Brent petrolün varil fiyatının 81 dolara yükselmesi ve dolar/TL kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıdı. Ocak ayı içinde yapılan zamlar, araç sahiplerinin bütçesini zorlamaya başladı.

Motorin ve benzin fiyatlarında son durum

Motorin fiyatlarına yeni yılda yüzde 6’lık ÖTV zammı sonrası iki büyük zam daha yapıldı. 8 Ocak'ta 98 kuruş, 16 Ocak'ta ise 1 lira 47 kuruş zamlanan motorin, toplamda 2.5 TL zamlanmış oldu.

Benzin fiyatları da zamdan nasibini aldı. 7 Ocak'ta yapılan 1 lira 27 kuruşluk artışın ardından, bu gece yarısı litre başına 91 kuruş daha zam geldi.

18 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Türkiye’nin büyük şehirlerinde benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde güncellendi:

İzmir

Benzin: 47,10 TL

Motorin: 48,29 TL

LPG: 26,01 TL

İstanbul

Benzin: 46,23 TL

Motorin: 47,24 TL

LPG: 26,17 TL

Ankara

Benzin: 46,73 TL

Motorin: 47,90 TL

LPG: 26,11 TL