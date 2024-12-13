Akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanma sürüyor. Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler, benzinin fiyatını etkileyerek 14 Aralık Cumartesi günü benzine zam yapılacağına işaret ediyor. Tabela değişikliklerinin ardından benzin fiyatı 98 kuruş daha artacak. Motorin fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor.

Benzine 98 kuruş zam

Son olarak 4 Aralık'ta benzine yapılan 97 kuruşluk indirimin ardından, kısa sürede gelen bu sevinçli haberin ardından 14 Aralık'ta tekrar zam yapılması bekleniyor. İstanbul’daki pompa fiyatlarına göre; motorinin litre fiyatı şu anda 43,31 TL iken, benzinin litresi ise 42,01 TL’den satılmakta.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına eklenen ÖTV ve EPDK paylarıyla hesaplanıyor. Bu hesaplamalar, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük ürün fiyatları ve dolar kuru takip edilerek belirleniyor. Bu faktörler, akaryakıt fiyatlarının dalgalanmasına yol açıyor.