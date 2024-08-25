2008-2012 yılları arasında yayınlanan ve Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Melek Baykal ile Zeki Alasya gibi usta oyuncuları kadrosunda barındıran Akasya Durağı dizisinde küçük Can'ı canlandıran Erimşah Bora, o dönemdeki sevimli ve yaramaz halleriyle izleyicilerin sevgisini kazanmıştı. Ancak zaman içerisinde oyunculuk kariyerine ara veren Bora, kendini kameralardan uzak bir yaşama adadı.

Mütevazı bir yaşam sürüyor

1998 doğumlu olan Bora, çocuk oyunculuk yıllarını geride bıraktıktan sonra uzun süre gözlerden uzak kaldı. Sosyal medyadan da uzak duran genç oyuncu, saçlarını ve sakalını uzatarak tanınmayacak bir hale geldi. Geçirdiği bu değişim, onu bir kez daha gündeme taşıdı. Yıllar içinde yaşadığı bu dönüşüm, hayranlarını şaşırtırken, sakin ve mütevazı bir yaşam sürmeyi tercih eden Bora, şimdilerde çok farklı bir imajla dikkat çekiyor.

26 yaşındaki Erimşah Bora'nın bu radikal değişimi, bir dönemin çocuk yıldızlarının nasıl büyüdüğünü ve olgunlaştığını bir kez daha gözler önüne seriyor.