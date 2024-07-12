ANKARA (AA) - Akenerji'nin kurumsal yönetim derecelendirme notu 0,01 puan artışla 9,57’ye yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akkök Holding ve Çekya merkezli enerji üreticisi CEZ Grubu'nun stratejik ortaklığındaki Akenerji'nin geçen yıl 10 üzerinden 9,56 olan kurumsal yönetim derecelendirme notu bu yıl 0,01 artışla 9,57'ye yükseldi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne şirketlerin uyum seviyesini saptayan "kurumsal yönetim uyum derecelendirme notu" 10 tam puan üzerinden hesaplanıyor ve 9 puanın üstündeki not en üst düzey uyum anlamına geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akenerji Stratejik Planlama ve Kurumsal Yönetim Direktörü Dr. Tamer Emre, söz konusu notu daha da yükseltmek için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "10 tam puana bir adım daha yaklaşan derecelendirme notumuz, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne büyük ölçüde uyum sağladığımızı, gerekli tüm politika ve önlemleri uyguladığımızı, yönetim ve iç kontrol mekanizmalarını etkin bir şekilde işlettiğimizi, hissedarlarımızın haklarını en adil şekilde gözettiğimizi, yapı ve işleyiş bakımından en iyi uygulama kategorisinde yer aldığımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.