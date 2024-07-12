Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Gabriel Paulista ve Rafa Silva’yı kadrosuna katan Beşiktaş, Lazio forması giyen İtalyan golcü Ciro Immobile’yikadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar da İkinci Başkan Hüseyin Yücel’in transfer için İtalya’da bulunduğu ve Ciro İmmobile ile birlikte Türkiye’ye döneceği öğrenildi. Tecrübeli santrforun İstanbul'a geliş saati belli oldu.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Beşiktaş, Ciro Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İtalyan yıldız, bugün saat 20.45'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

Kampa katılmadı

2016 yılında Torino’dan Lazio ekibine katılan Ciro Immobile’nin 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyordu. Ancak dünyaca ünlü golcünün kariyerine yeni bir sayfa açmak istemesi erken ayrılığa sebep oldu. İtalyan golcünün Beşiktaş’a iki yıllık imza atması bekleniyor. Ciro’nun siyah beyazlılarda yıllık 6 milyon Euro kazanacağı gelen bilgiler arasında.