5 Ağustos'ta Hacıishak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, H.B. adlı kayınpeder, damadı Murat Usal (35) ile çıkan tartışmanın ardından silahını çekerek başına ateş etti. Başına isabet eden mermilerle ağır yaralanan Murat Usal, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Omurilik kısmında ciddi hasar tespit edilen Usal, iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın ardından kaçan H.B., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Usal'ın cenazesi adli tıp morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.