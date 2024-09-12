Esenyurt’ta yaşanan olayda, sosyal medya aracılığıyla tanışan Tolgahan S. ve Emine G. arasında gerginlik, şiddetli bir kavgaya dönüştü. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden tanışan ikili, yaklaşık iki aydır tartışmalar yaşıyordu. Dün gece saat 23.00 sıralarında, Emine G. kapısını açtığında Tolgahan S. ile karşılaştı. Tolgahan S., sipariş için kapıyı açan Emine G.'nin evine zorla girdi ve güvenlik görevlilerinin önünde kadına saldırdı.

Güçlükle dışarıya çıkartıldı

Güvenlik görevlileri, Tolgahan S.'yi durdurmaya çalıştı ve elindeki bıçağı almaya çalıştı. Ancak Tolgahan S., defalarca Emine G.’yi darbetmeye devam etti. Şahıs, güvenlik görevlileri tarafından güçlükle dışarı çıkartıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Tolgahan S.'yi gözaltına aldı.

Emine G., polise verdiği ifadede Tolgahan S. ile sosyal medya üzerinden tanıştığını ve aralarında romantik bir bağ bulunmadığını belirtti. Tolgahan S. ise ilk ifadesinde, Emine G.’nin kendisine cezve ile saldırdığını ve bu yüzden bıçakla kendisini savunduğunu öne sürdü.

Şüphelinin ifadesi

Şüpheli Tolgahan S., Esenyurt Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'tehdit, hakaret, konut dokunulmazlığının ihlali ve kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi. Olay anı, Emine G.’nin ev arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.