İzmir’de Instagram yasağına dair bir sokak röportajında yaptığı eleştiriler nedeniyle 12 Ağustos’ta tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, 15 gündür tutuklu bulunuyor. Kayserilioğlu, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından 20 Ağustos'ta tahliye edilse de, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutukluluğu devam ediyor.

'Tutuksuz yargılanmalı'

Hukukçular, Kayserilioğlu’nun sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Kayserilioğlu’nun tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade etti. Ekol TV’ye konuşan Zengin, Kayserilioğlu’nun üslubunu eleştirerek, "İlk duruşmada büyük ihtimal serbest kalacaktır. Kendisiyle ilgili ciddi üslup sorunu var, her konuştuğunu tek tek düzeltmemiz lazım. Üst perdeden bir tavrı da var" şeklinde konuştu.

Bu gelişmelerin ardından Kayserilioğlu’nun tutukluluğunun devam edip etmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.