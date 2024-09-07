Aksa Enerji, 2024 yılının ilk yarısına ilişkin güçlü finansal performansını açıkladı. Şirket, 1,5 milyar TL ana ortaklık net karı ve 3 milyar TL FAVÖK elde ederken, ticari alacaklardaki azalma ve yurt dışı operasyonlardaki iyileşme sayesinde büyüme odaklı yatırımlarını sürdürüyor.

Aksa Enerji, 2024'ün ilk yarısında gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti. Şirket, yılın ikinci çeyreğinde tahsilat performansının iyileşmesiyle Afrika operasyonlarından kaynaklanan ticari alacaklarını önemli ölçüde azalttı. Bu olumlu gelişmeler, şirketin finansal gücünü artırarak hem yurtiçi hem de yurtdışındaki operasyonlarından gelen katkılarla FAVÖK marjını %25’e yükseltti.

CEO Cemil Kazancı, şirketin sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı yatırımlara devam ettiğini vurgularken, bu yatırımların enerji arz güvenliğine katkı sağladığını belirtti.

Aksa Enerji, Türkiye'deki yenilenebilir enerji yatırımlarını da hızlandırıyor. İç Anadolu ve Ege Bölgeleri'nde 10 şehirde toplam 891,41 MW kurulu güce sahip olacak rüzgar (RES) ve güneş (GES) enerji santralleri için ön lisans almayı başaran şirket, bu alanda büyüme hedeflerini sürdürüyor. Yenilenebilir enerjiye yapılan bu yatırımlar, şirketin çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılığını da pekiştiriyor.

KKTC ve Orta Asya'da yeni kapasiteler

Aksa Enerji, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) elektrik arz güvenliğine de katkı sağlıyor. Kalecik Akaryakıt Enerji Santrali'nde kapasite artırımı ile 188 MW kurulu güce ulaşan şirket, KKTC'nin elektrik ihtiyacının yüzde 50'sini karşılamayı sürdürüyor.

Orta Asya’daki yatırımlarıyla da dikkat çeken Aksa Enerji, Özbekistan ve Kazakistan’daki projeleriyle bölgedeki kurulu gücünü 1.410 MW’a çıkarmayı hedefliyor. Özbekistan’daki Talimercan kombine çevrim doğal gaz santrali ile Kazakistan’daki Kızılorda santrali, bölgenin enerji arz güvenliğini artırma misyonunu üstleniyor.

Afrika'da dev yatırımlar

Afrika’daki faaliyetlerini sürdüren Aksa Enerji, Gana ve Senegal'deki büyük yatırımlarıyla kıtada da adından söz ettiriyor. Gana'nın Kumasi şehrinde inşa edilen 350 MW kapasiteli kombine çevrim doğal gaz santrali ve Senegal'deki 255 MW kapasiteli santral, şirketin küresel büyüme stratejisinin önemli ayaklarını oluşturuyor.