Akyazı'da gençlerin ve ailelerin spor yapabileceği yeni bir tesis projesinin startı verildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Akyazı Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek olan spor tesisi, Ballıkaya Mahallesi’nde inşa edilecek. Proje, yerel halkın spor faaliyetlerine katılımını artırmayı ve ailelerin sosyal aktiviteler için yeni bir alan oluşturmayı hedefliyor.

Proje detayları

Akyazı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yeni spor tesisinde birçok spor aktivitesine olanak tanıyacak çeşitli alanların yer alacağı belirtildi. Proje kapsamında, 240 kişilik tribüne sahip bir halı saha, voleybol ve basketbol sahaları, idari bina, soyunma odaları, 500 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, çocuk parkı, mescit ve sosyal alanlar bulunacak.

Hedef: Gençlerin spor hhtiyacını karşılamak

Belediye Başkanı Bilal Soykan, projenin gençler için önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayarak, “Ballıkaya Mahallemizde hayata geçireceğimiz bu proje ile geleceğimiz olan genç kardeşlerimizin spor yapabilecekleri, ailelerin çocukları ile keyifli vakit geçirebilecekleri yeni bir tesisi ilçemize kazandırmış olacağız. Akyazı için hizmet ve proje üretmeye durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Çalışmalar hızla devam ediyor

Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Taşdelen ile birlikte çalışmaları inceleyen Soykan, tesisin ihale sürecinin tamamlandığını ve inşaat çalışmalarının gece-gündüz sürdüğünü belirtti. Projenin en kısa sürede tamamlanarak Akyazı halkının hizmetine sunulması bekleniyor.