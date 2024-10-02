Suudi Arabistan Pro Lig'in 6. haftasında, Al Akhdoud ve Al İttihad, 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 21:00'de Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadion'da karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele, her iki takım için de ligdeki hedeflerine ulaşma yolunda büyük bir fırsat sunuyor.

Maç bilgileri

Tarih: 3 Ekim 2024

Saat: 21:00

Kanal: S Sport Plus

Stadyum: Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadion

Bu karşılaşma, iki takım için de büyük önem taşıyor. Al Akhdoud, evinde alacağı bir galibiyetle hem moral bulmak hem de ligdeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Al İttihad ise, şampiyonluk yolunda kayıpsız devam etmek için kritik bir 3 puana ihtiyaç duyuyor.