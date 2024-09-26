Suudi Arabistan Pro Lig’de heyecan dorukta! Al Nassr, 5. hafta maçında Al Wehda ile karşılaşacak. Futbolseverler için büyük bir mücadeleye sahne olacak bu maç, dikkatleri üzerine çekecek.
Maç detayları
- Tarih: 27 Eylül 2024 Cuma
- Saat: 20:00 (TSİ)
- Stadyum: Al Away Park at King Saud University
- Kanal: S Sport Plus, Tabii Spor 1
Takımların durumu
Al Nassr, ligdeki formunu sürdürmek ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak için Al Wehda karşısında galibiyet arayacak. Öte yandan, Al Wehda da ligdeki rakipleriyle rekabet edebilmek için puan kazanma mücadelesi verecek.
İzleyici bilgisi
Maç, S Sport Plus ve Tabii Spor 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Futbol tutkunları, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamak için ekran başında yerlerini almalı!
Editör: Aykut Akyürek