Suudi Arabistan Pro Lig’de heyecan dorukta! Al Nassr, 5. hafta maçında Al Wehda ile karşılaşacak. Futbolseverler için büyük bir mücadeleye sahne olacak bu maç, dikkatleri üzerine çekecek.

Maç detayları

Tarih: 27 Eylül 2024 Cuma

Saat: 20:00 (TSİ)

Stadyum: Al Away Park at King Saud University

Kanal: S Sport Plus, Tabii Spor 1

Takımların durumu

Al Nassr, ligdeki formunu sürdürmek ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak için Al Wehda karşısında galibiyet arayacak. Öte yandan, Al Wehda da ligdeki rakipleriyle rekabet edebilmek için puan kazanma mücadelesi verecek.

İzleyici bilgisi

Maç, S Sport Plus ve Tabii Spor 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Futbol tutkunları, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamak için ekran başında yerlerini almalı!