İzmir'in Buca ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 42 yaşındaki Ercüment Yıldırım yaşamını yitirdi. Olay, Kozağaç Mahallesi 231/2 Sokak’ta gerçekleşti.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ile Y.G. (64) ve oğlu E.G. (38) arasında başlayan tartışma, aniden kavgaya dönüştü. Kavga sırasında göğsünden bıçaklanan Yıldırım, yaralı bir şekilde bir süre yürüdükten sonra yere düştü.

Yaralı kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Yaralıyı gören bir paramedik hemşire, hemen olay yerine müdahale etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yıldırım’ı hastaneye kaldırırken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Y.G. ve E.G.’yi gözaltına aldı. Olayın temelinde yatan alacak verecek meselesinin detayları araştırılmaya devam ediyor.