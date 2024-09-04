Burdur'un Gölhisar ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden meydana gelen silahlı saldırıda, baba ve oğlu hayatını kaybetti. Olay, Konak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı’nda, akşam saatlerinde meydana geldi.

Olayın detayları

Saat 19.00 sıralarında, Ramazan Tin (53) ve oğlu Muharrem Tin (32), iş yerlerinin önünde M.K. (42) tarafından pompalı tüfekle vuruldu. İddiaya göre, M.K., alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu baba ve oğlunun iş yerinin önüne geldi. M.K., burada bekleyen baba ve oğulun yanına yürüyerek, aniden ateş açtı.

Olay yeri ve ilk müdahale

Saldırı sonrası, baba Ramazan Tin olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan oğlu Muharrem Tin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahaleye rağmen, Muharrem Tin’in durumu kritikleşti ve Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak, burada yapılan ameliyata rağmen Muharrem Tin de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırgan yakalandı

Olayın ardından kaçan M.K., polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu Tefenni ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında Ramazan Tin’in cenazesi Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.