Sinema salonlarında bu hafta 11 yeni film vizyona girdi, dörtü yerli yapımlar olmak üzere. “Alacakaranlık” serisi, romantik ve fantastik türdeki üç filmiyle yeniden sinema severlerle buluşuyor. Kristen Stewart, Robert Pattinson ve Taylor Lautner'ın başrollerde olduğu bu seriye ek olarak, gerilim, komedi, dram ve korku türlerinde dikkat çekici yapımlar da izleyiciyle buluşuyor. İzliyorlar, Koparan Kardeşler, Ayrılış, Gider Ayak, Sakın Ses Çıkarma, Cin Daveti, Köpekler Firarda ve Into the Mortal World gibi filmler, bu hafta sinema keyfini çeşitlendirecek.

Alacakaranlık Serisi

Gerilim, fantastik ve romantik türdeki üçlemenin başrollerini Kristen Stewart, Robert Pattinson ve Taylor Lautner paylaşıyor. Alacakaranlık’ın yönetmen koltuğunda Catherine Hardwicke otururken, Yeni Ay’ın yönetmenliğini Chris Weitz, Tutulma’nın yönetmenliğini ise David Slade üstleniyor.

İzliyorlar

İman Tahsin’in yönettiği gerilim ve dram filmi İzliyorlar, karanlığı izleyen üç insanın farklı hikayelerini konu alıyor. Başrollerde Mehmet Polat, Burcu Almeman ve Gökçe Özyol bulunuyor.

Koparan Kardeşler

Bilal Kalyoncu’nun komedi filmi, mevtaların kabir bakım işleri üzerine esnaflık yapan iki kardeşin yaşadıklarını anlatıyor. Önder Açıkbaş, İnan Ulaş Torun ve Savaş Satış’ın başrolleri paylaştığı filmin senaryosu Hasan Erdağ Yenel ve Hasan Göktaş’a ait.

Ayrılış

Daina Oniunas-Pusic’in ödüllü filmi Ayrılış, ölümcül bir hastalıkla boğuşan Tuesday ile annesi Zora’nın duygusal bir vedaya hazırlanmalarını işliyor. Başrollerde Julia Louis-Dreyfus, Lola Petticrew ve Leah Harvey bulunuyor.

Gider Ayak

Recep Akdağ’ın yönettiği komedi filmi, zengin bir iş insanının oğlu için yerel bir televizyon kanalı kurması ve ardından yaşananları anlatıyor. Ayhan Taş, Hazım Körmükçü ve Orçun Kaptan başrollerde.

Sakın Ses Çıkarma

James Watkins’in yönettiği korku ve gerilim filmi, Amerikalı bir ailenin hafta sonunu geçirmek üzere davet edildiği malikanede yaşadığı korkunç tecrübeleri konu ediyor. James McAvoy, Mackenzie Davis ve Scoot McNairy başrollerde.

Cin Daveti

Mustafa Nebi Filik’in yönettiği yerli korku filmi, üniversite öğrencileri Murat ve kız arkadaşı Ece’nin gördüğü tuhaf rüyalar ve yaşadığı bunalımı anlatıyor. Simge Olcay Şener, Akmyrat Aylyyev ve Musa Öztep başrollerde.

Köpekler Firarda

Vasiliy Rovenskiy’nin animasyon filmi, yanlışlıkla girdiği tiyatroda tanıştığı yeni arkadaşlarıyla bir serüvene atılan sokak köpeği Samson’un macerasını konu alıyor. Filmin müzikleri Anton Gryzlov’a ait.

Into the Mortal World

Ding Zhong’un yönettiği animasyon film, Jinfeng’in annesinin haksız yere bir suçla itham edilmesini ve ilahi dünyadan sürgün edilmesini konu ediyor. Senaryosunu Fu Kang kaleme aldı.