Çeşme Belediyesi tarafından Medicana Sağlık sponsorluğunda düzenlenen 14. Alaçatı Ot Festivali, bu yıl “Toprak, Zaman ve Tat” teması ve “Kaya Koruğu” konseptiyle başladı. Festivalin açılışı Kadın Efeler Dans Topluluğu’nun gösterisi ve Çeşme Belediye Bandosu’nun dinletisiyle gerçekleştirildi.

Ege’nin otları, festivale renk katıyor

Katılımın yoğun olduğu Alaçatı Ot Festivali, mevsimsel otlar ve geleneksel lezzetlerle başladı. Standlarda ziyaretçiler otları tanıma fırsatı bulurken, birçok yöresel tarif şeflerin modern yorumlarıyla yeniden hayat buldu.

Şefler Meydanı gastronomiyle buluştu

Festivalin dikkat çeken bölümlerinden biri olan Şefler Meydanı, ilk günde Şef Ayşe Nur Mıhçı ve Şef Rıfat Yurttaş’ın sunumlarına ev sahipliği yaptı. Mutfak sanatları tutkunları, lezzetli sunumlarla Ege mutfağının inceliklerini yakından tanıma imkânı buldu.

Kültür, sanat ve atölyelerle dolu dolu program

Sanat Sokağı, çocuk etkinlikleri, edebiyat buluşmaları, sergiler ve atölyeler festivalin kültürel yönünü öne çıkarıyor. Tüm yaş gruplarına hitap eden bu etkinlikler, Alaçatı sokaklarında unutulmaz deneyimler yaşatıyor.

Yıldızlar Alaçatı'da sahne alıyor

Festivalin ilk gününde İskender Paydaş sahne alırken, ikinci gün Zeynep Bastık enerjik performansıyla festival coşkusunu artıracak. Üçüncü gün ise Sertab Erener, güçlü sahne performansıyla unutulmaz bir gece yaşatacak.

Festival 4 gün boyunca sürecek

17-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Alaçatı Ot Festivali; gastronomi, doğa, müzik ve kültürle iç içe bir deneyim sunarak Çeşme’de baharı karşılıyor.