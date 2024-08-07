Tarih: 9 Ağustos 2024, Cuma

Saat: 16:30

Mekan: Kali Beach, Alaçatı

Türk pop müziğinin ikonik ismi Hande Yener, 9 Ağustos 2024 Cuma günü Kali Beach Alaçatı'da sahne alacak. Şarkılarıyla milyonların kalbinde taht kuran Yener, unutulmaz bir performansla hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Hande Yener'in Hit Şarkılarıyla Unutulmaz Bir Gece

Hande Yener, sahnede en sevilen şarkılarını seslendirerek dinleyicilerine müzik ziyafeti sunacak. Bu özel gecede, "Aşkın Ateşi", "Sopa", "Bodrum" gibi dillere pelesenk olan hit parçalarla coşmak isteyenler için yerler hızla tükeniyor.