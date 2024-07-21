20 Temmuz 2024 saat 19.00’da Alaçatı Peri Art Sanat Galerisi’nde açılışı yapılan Şevval Bıdı’nın “İyi de Ben Kimim” adlı kişisel sergisi, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Çeşme Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen serginin küratörlüğünü Özer Ulukaya üstlendi. Açılış gecesinde sanat dünyasının önemli isimleri ve sanatseverler bir araya geldi.

Şevval Bıdı’nın sanat yolculuğu

2024 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olan Şevval Bıdı, mezuniyetinin hemen ardından İzmir Sanat Fuarı’na katıldı. Fuarda sergilenen iki eseri, sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü ve sahiplenildi. Bu başarı, Bıdı’nın sanat yolculuğunun önemli bir dönüm noktası oldu.

Uluslararası çalıştay ve başarılar

İzmir Sanat Fuarı’nın ardından, Bıdı, Alaçatı’da düzenlenen Uluslararası Barborossa Sanat Çalıştayı’na davet edildi. Küratörlüğünü Özer Ulukaya’nın yaptığı çalıştayda, 40 uluslararası sanatçı arasında yer aldı. Bu etkinlikte dikkat çeken çalışmaları, sanatçının uluslararası alandaki başarısını pekiştirdi.

“İyi de Ben Kimim” teması

Şevval Bıdı’nın sergisi, “İyi de Ben Kimim” temasıyla sanatseverlerle buluştu. Genç sanatçı, geleneksel bakış açısını modernleştirerek, pop art ve neon renklerle harmanladığı eserlerde geleneksel motifler ve imgeler kullanıyor. Bu yaklaşımıyla, hem geleneksel hem de çağdaş sanat unsurlarını bir araya getirerek yenilikçi bir bakış açısı sunuyor.

Sanatseverlerden beğeni

Serginin açılışında, Bıdı’nın eserleri büyük beğeni topladı. Sanatseverler, genç sanatçının özgün tarzını ve renk kullanımını takdir etti. Şevval Bıdı’nın çalışmalarındaki modern ve geleneksel unsurların birleşimi, sanat dünyasında dikkat çekici bir izlenim bıraktı.

Sergi, Alaçatı Peri Art Sanat Galerisi’nde 10 gün boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Etkinlik, sanatseverlere genç sanatçının özgün eserlerini keşfetme fırsatı sunuyor. Serginin geniş bir ziyaretçi kitlesi tarafından ilgiyle karşılanması, Bıdı’nın sanatsal kariyerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.