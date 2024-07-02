Bunlar da ilginizi çekebilir

Silva'nın imza töreni Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz'ün de katılımıyla gerçekleşti.

Şanlıurfaspor, Abdulkadir Sünger'i transfer etti

Şanlıurfaspor, Abdulkadir Sünger'i transfer etti

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Portekiz 2. Lig takımlarından CS Maritimo forması giyen Marcos Silva ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Marcos Silva'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." denildi.

IĞDIR (AA) - Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü , Portekiz 2. Lig takımlarından CS Maritimo takımında forma giyen 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Marcos Silva 'yı transfer ettiğini açıkladı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.