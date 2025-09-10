Antalya’nın Alanya ilçesinde D-400 kara yolundaki tünelde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Tek şeritten sağlanan ulaşım nedeniyle tünelde uzun araç kuyruğu oluştu.
Elikesik Mahallesi’ndeki tünelde meydana gelen kazada, sürücü ve plakaları henüz belirlenemeyen araçlar birbirine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı araçlardaki 10 kişi, Alanya’daki hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Tek şeritten sağlanan ulaşım nedeniyle tünelde uzun araç kuyrukları oluştu ve trafik ekipleri yönlendirme yaptı.