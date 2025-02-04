Alanya'da Denizin Çekilmesi Tsunami Alarmı Mı Uzman Isim Yanıtladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Keykubat ve Galip Dere plajlarında deniz suyunun 7-8 metre kadar çekilmesi, bölgedeki vatandaşları tedirgin etti. Bu durum, Ege Denizi açıklarında artan deprem hareketlerini hatırlatarak tsunami tehlikesi korkusunu da gündeme getirdi.

Jeofizik Mühendisi Erman Kaptanoğlu'ndan tsunami açıklaması

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Jeofizik Mühendisi Erman Kaptanoğlu, deniz çekilmesinin depremle ilişkili olmadığını belirtti. Kaptanoğlu, "Deniz çekilmesinin mevsimsel meteorolojik olaylardan kaynaklandığını ve bunun depremle hiçbir ilgisi olmadığını ifade etti. Ege Denizi'ndeki depremler, bu tür deniz hareketlerine neden olmaz" dedi. Kaptanoğlu, deniz suyunun çekilmesinin özellikle Ekim-Kasım ve Ocak-Şubat aylarında, Akdeniz'deki alçak basınç sistemlerinden kaynaklandığını belirtti.

"6.5 büyüklüğünde deprem gerekli"

Kaptanoğlu, tsunami korkusunun yersiz olduğuna dikkat çekerek, "Tsunami oluşabilmesi için en az 6.5 büyüklüğünde bir deprem olmalı. Şu anda Girit ve Santorini civarındaki depremler, Alanya'da tsunami riski oluşturmaz. Halkımızın içi rahat olsun" şeklinde konuştu.

Alanya güvende mi?

Büyük depremlerle ilgili endişelere de açıklık getiren Kaptanoğlu, "Ege Kıbrıs fayı üzerinde meydana gelecek büyük depremler tsunami riski oluşturabilir. Ancak, Alanya bu riske uzak bir bölge. Alanya'yı etkileyen fay sistemleri, 450 kilometre uzaklıkta yer alıyor" dedi.

Balıkçılar ve vatandaşlar endişeli

Sahile balık tutmaya gelen vatandaşlardan Mehmet Köse, "Bir iki gündür deniz çok çekildi, dalga eskisi gibi ileri gitmiyor. 4 metre kadar bir çekilme oldu" şeklinde durumu anlattı.