Manisa’nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen denetimlerde 14 tescilsiz motosiklet ve bir hacizli araç trafikten men edildi. 13 sürücüye idari para cezası kesildi.

Plakasız ve tescilsiz motosikletlere sıkı denetim

Alaşehir Uluderbent Jandarma Karakolu bölgesinde plakasız ve tescilsiz motosikletlere yönelik sıkı denetimler gerçekleştirildi. Huzur Timi, 4’üncü Jandarma Motorlu Asayiş Timi ve Uluderbent Jandarma Karakolu ekipleri, bugün motosikletler üzerinde kapsamlı bir trafik denetimi yaptı. Denetimlerde, 14 tescilsiz motosiklet ile haciz ve yakalama kararı bulunan bir motosiklet trafikten men edildi.

13 motosiklet sürücüne idari para cezası

Kurallara uymayan sürücülere yönelik uygulamalarda 13 motosiklet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.