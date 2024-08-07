Türkiye Futbol Federasyonu’nunda (TFF) geçtiğimiz ay köklü bir değişiklik yaşandı. Başkanlık seçiminde İbrahim Hacıosmanoğlu 134, Mehmet Büyükekşi ise 129 oy aldı. Bu sonuçla Hacıosmanoğlu, TFF’nin 44. başkanı oldu. Mehmet Büyükekşi yönetimden memnun olmayan Ali Koç ise bu değişimi Riva’da Kulüpler Birliği Vakfı üyeleriyle gerçekleşen toplantının ardından değerlendirdi.

"Seçim süreci hepimizi yordu."

"Seçim süreci hepimizi yordu." diyen Koç, şu ifadelere yer verdi: Değişimden yana delegelerin bir harekette bulunması sokağa da bir umut oldu. İrade, cesaret ve yol haritası olsun yeter. Bu yeni TFF'den 8-9 tane kulüp başkanlığı yapmış tecrübeli isimler var. Kurullarda uzman isimlerin başa getirildiğini gördük. Hukuk ve spor tarafında tecrübeli insanlar var. En önemlisi niyet.

"Cesaret lazım"

Sosyal medyadan çok fazla baskı olduğunu söyleyen Başkan Ali Koç, şunları dile getirdi: Yalpalamamak önemli. Bu yüzden cesaret lazım. Doğru bildiklerini yapacaklarını yeni TFF, kısa sürede kulüplere gösterdi. Futbolun ayağa kalkması gerektiğini hepimiz konuştuk. Süper Kupa'da replikasını gördük, kaybeden taraf kazananı alkışladı. Taraftarlar iyi bir ortam sergiledi. İnşallah futbolu daha ileriye götüreceğiz.

"Toplantılar sonucunda umutluyum"

"Futbol birleştirici olmalı ve sokaktaki halka umut vermeli." diyen Koç, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Futbolun sorunları yeni değil, 20 yıllık sorunlar var. Bizler de destek olmalıyız. Bu federasyon başarırsa, futbolumuz ayağa kalkar. Cezalar mesela tutarlı olmalı. Toplantılar sonucunda umutluyum. İnşallah Türk futbolu tez zamanda halka mutluluk verecek noktaya gelir."dedi.